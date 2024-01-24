Apple откладывает выпуск электромобилей до 2028 года

Apple, достигнув переломного момента в своих десятилетних усилиях по созданию электромобиля, перешла к менее амбициозному проекту с намерением наконец выйти на рынок авто.

Компания теперь работает над электромобилем с более ограниченными функциями – автопилот будет отсутствовать. С учетом последних изменений компания надеется представить автомобиль не раньше 2028 года, примерно через два года после недавнего прогноза. Представитель Apple отказалась комментировать планы компании.

Тайная попытка Apple создать автомобиль — одна из самых амбициозных и одновременно самых бурных начинаний в ее истории. С момента своего формирования в 2014 году проект под кодовыми названиями «Титан» и «Т172» сменил несколько боссов. Произошло несколько раундов увольнений, ключевые изменения в стратегии и многочисленные задержки.