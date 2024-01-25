Tesla планирует выпустить новые электромобили в середине 2025 года

Tesla сообщила поставщикам, что хочет начать производство нового электромобиля для массового рынка под кодовым названием Redwood в середине 2025 года.

Генеральный директор Tesla Илон Маск уже давно подогревает интерес фанатов и инвесторов к доступным электромобилям и беспилотным роботакси. Эти модели, в том числе автомобиль начального уровня стоимостью 25 000 долларов, позволят ему конкурировать с более дешевыми вариантами, например, производимых китайской компанией BYD.

Маск сначала пообещал создать автомобиль стоимостью 25 000 долларов в 2020 году, но позже он отложил этот план, а затем возобновил его. Самое дешевое предложение Tesla, седан Model 3, в настоящее время имеет стартовую цену в 38 990 долларов в США.