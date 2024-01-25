Microsoft Teams теперь поддерживает совещания в 3D и VR

Microsoft запускает 3D-встречи в Microsoft Teams. Microsoft Mesh, платформа смешанной реальности компании, выходит из предварительной версии и интегрируется в Teams, чтобы позволить людям собираться в виртуальных пространствах с гарнитурой VR или без нее.

Собрания 3D Mesh в Teams лучше всего работают с гарнитурой VR, при этом Microsoft в настоящее время поддерживает только устройства Meta Quest. Вы можете участвовать в виртуальных 3D-совещаниях, а функция пространственного звука имитирует возможность вести частные беседы.

Все стандартные функции Mesh, включая иммерсивные пространства в Teams, будут доступны для бизнес-планов Microsoft Teams. Если хотите развернуть собственное пространство, то потребуется лицензия Teams Premium.