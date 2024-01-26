Вторым электромобилем Porsche станет внедорожник Macan

Porsche анонсировала свой второй электромобиль — внедорожник Macan, цена которого начинается с цены в 80 450 долларов. Это первый раз, когда производитель спортивных автомобилей электрифицировал один из своих ранее существовавших автомобилей.

Новый Macan будет оснащен аккумулятором емкостью 100 кВтч, из которых 95 кВтч можно использовать, а также 800-вольтовой архитектурой для быстрой зарядки. Porsche заявляет, что Macan будет способен принимать быструю зарядку мощностью до 270 кВт, при этом время зарядки от 10 до 80 процентов составит всего 21 минуту.

Macan EV — второй электромобиль, продаваемый Porsche, наряду с Taycan, который был впервые представлен в 2019 году. Porsche заявляет, что опубликует расчетный запас хода, рассчитанный EPA, когда Macan EV приблизится к поставке.