В Google Maps добавлены новые ИИ-функции

Google Maps представляет функцию генеративного искусственного интеллекта, которая поможет открывать новые места.

Используя большие языковые модели (LLM), новая функция анализирует более 250 миллионов мест на Картах Google и информацию от более чем 300 миллионов местных экспертов, чтобы получить предложения на основе того, что вы ищете. Например, если хотите найти крутые комиссионные магазины в Сан-Франциско, можете выполнить поиск «места с винтажной атмосферой в Сан-Франциско», а Карты сгенерируют рекомендации по покупкам, организованные по категориям, а также «карусели фотографий и обзоры. Новая функция должна стать более интерактивной, чем обычный поиск

Компания заявляет, что эта функция должна позволять генерировать рекомендации даже по самым нишевым запросам. Эксперимент с ранним доступом стартует на этой неделе в США и будет доступен избранным местным экспертам, сообществу участников Google, которые публикуют отзывы, факты и фотографии на Картах, чтобы помочь другим пользователям подробной информацией о различных местах. В ближайшем будущем он станет доступен другим пользователям. Компания еще не сообщила, какие еще страны получат эту функцию.

В октябре Google обновила Карты, чтобы они стали больше похожи на инструмент поиска, представив различные функции на базе искусственного интеллекта, такие как результаты поиска фотографий и возможность предлагать конкретные места при вводе расплывчатых запросов, таких как «чем заняться».