Stability AI представила новую нейросеть для генерации изображений

Новейшая модель Stability AI для генерации изображений — Stable Cascade — обещает быть быстрее и мощнее, чем ее предшественник Stable Diffusion, который является основой многих других инструментов искусственного интеллекта для преобразования текста в изображение.

Stable Cascade может генерировать фотографии и предлагать варианты созданного им изображения или пытаться увеличить разрешение существующего изображения. Другие функции редактирования текста в изображение включают в себя закрашивание, когда модель заполняет только определенную часть изображения, а также функцию «хитрый край», когда пользователи могут создавать новую фотографию, просто используя края существующего изображения.

Новая модель доступна на GitHub для исследователей, но не для коммерческого использования, и предлагает больше возможностей, даже несмотря на то, что такие компании, как Google и даже Apple, выпускают свои собственные модели генерации изображений.