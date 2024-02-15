«Сколково» и партнеры займутся коммерциализацией квантовых технологий в медицине

Фонд «Сколково», Сеченовский Университет, «Международный центр квантовых технологий» и «Облачные квантовые технологии» договорились о сотрудничестве в области применения квантовых технологий в медицине и последующей их коммерциализации. Подписание соответствующего соглашения состоялось на полях Форума будущих технологий, который проходит 13-14 февраля в Москве.

Среди ключевых направлений сотрудничества – создание новых лекарственных препаратов, ускорение сборки и анализа генома, квантовое машинное обучение в медицине, а также повышение точности диагностики заболеваний.

Стороны сосредоточатся на развитии экосистемного научно-технологического и бизнес-сообщества в сфере квантовых технологий в медицине, а также организации научно-практических конференций и подготовки совместных публикаций и образовательных программ.