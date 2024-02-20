МТС ТВ предлагает получить бесплатный доступ к телеканалам на 30 дней

В МТС ТВ стартовала акция «Телеканалы для всех». С ее помощью новые пользователи сервиса получат 30-дневный бесплатный доступ к 120 телеканалам. Предложением можно воспользоваться по 10 марта 2024 года.

Акция «Телеканалы для всех» дает возможность подключить услугу «МТС ТВ max, день» в сервисе МТС ТВ со скидкой 100% на 30 дней. Чтобы воспользоваться предложением, необходимо отправить USSD *988#.

Услуга «МТС ТВ max, день» предоставляет доступ к 120 телеканалам различных жанров. Среди них есть музыкальные и спортивные программы, автомобильные и кулинарные шоу, передачи о путешествиях, космосе, культуре и многом другом. Кроме того, в рамках пакета доступно огромное количество телеканалов, транслирующих кино, сериалы и детский контент. Смотреть их можно в прямом эфире и до 5 дней в записи. В любой момент можно поставить эфир на паузу и воспользоваться функцией перемотки.

Одна подписка дает возможность подключить к учетной записи до 5 разных устройств — смартфон, планшет, ноутбук, компьютер или телевизор.

Акция «Телеканалы для всех» доступна по 10 марта 2024 года для всех, кто никогда не подключал сервис МТС ТВ или не пользовался им в течение последнего месяца.

МТС ТВ — это сервис цифрового телевидения с интерактивными функциями, в котором насчитывается 120 телеканалов и 5 онлайн-кинотеатров: START, Иви, PREMIER, viju и more. tv. Весь контент доступен для просмотра в режиме реального времени или в записи. Интернет-трафик от МТС при пользовании сервисом не тарифицируется.

Подробнее об акции «Телеканалы для всех» смотрите на сайте.