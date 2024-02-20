Резидент «Сколково» внедрит ИИ-технологию для эффективной диагностики рака кишечника

«ЭВА Лаб», резидент «Сколково» и регионального оператора IT-Park74, и группа компаний «Медскан» договорились о сотрудничестве при содействии Инновационного центра «Сколково» и Агентства стратегических инициатив. Партнерство компаний направлено на использование передовых технологий искусственного интеллекта для раннего обнаружения колоректального рака. Документ подписан в рамках форума «Сильные идеи для нового времени». 

Решение от «ЭВА Лаб» позволяет врачам эффективно выявлять первые признаки рака кишечника, анализируя видео с камеры эндоскопа и выделяя потенциальные новообразования на экране монитора врача с помощью нейросетей.

Партнерство компаний предусматривает запуск пилотного проекта в одной из московских клиник группы «Медскан», где будет установлен программно-аппаратный комплекс с ИИ Polyptron, разработанный «ЭВА Лаб» и помогающий специалистам обнаружить первые признаки рака кишечника. Достичь соглашения компании смогли при поддержке «Сколково» в рамках акселератора MedLab 2022, который предоставляет площадку для взаимодействия разработчиков и медицинских организаций с целью партнерств и внедрения инноваций в области медицины.

 

 

 

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