Минздрав Беларуси открыл экспериментальную виртуальную приемную

В Telegram-канале Официальный Минздрав сообщается, что открылся чат-бот, в котором можно оперативно получить реакцию ведомства на экстренную ситуацию.

Чат-бот доступен круглосуточно в мессенджере Telegram: присылать можно видеосообщение, фото или текст. В сообщении отмечается, что помочь исправить ситуацию могут там, где есть четкие данные места происшествия, фамилия, имя и отчество, а также номер телефона, по которому можно связаться.

Стоит отметить, что чат-бот не ставит диагноз и не назначает лечение, данный чат не заменяет горячую линию Минздрава и единую (интегрированную) республиканскую информационную систему учета и обработки обращений граждан и юридических лиц обращения.бел.