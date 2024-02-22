В МТС можно выгодно приобрести смарт-часы и фитнес-браслеты Xiaomi

Устройства для активного образа жизни предлагаются в рассрочку до 24 месяцев без переплат. Выгода при их покупке составит до 250 рублей.

Современные гаджеты Xiaomi являются не только стильными аксессуарами, но и помощниками в повседневных делах. Смарт-часы Watch S1 Active, в отличие от классической версии Watch S1, больше ориентированы на спортсменов и тех, кто следит за показателями здорового образа жизни. Поддержать и улучшить физическую форму помогут более 100 спортивных режимов. Часы способны измерять уровень кислорода в крови и отслеживать сердечный ритм. Емкая батарея гаджета обеспечивает до 12 дней автономной работы без подзарядки в обычном режиме использования и до 24 дней — в экономном режиме.

Watch S1 Pro выполнены в классическом дизайне и по внешнему виду напоминают механические часы. Ремешком из натуральной кожи комплектуются смарт-часы Xiaomi Watch S1 Pro в серебристом корпусе. Модель в черном цвете предлагается с ремешком из прочного каучука. В смарт-часах реализовано множество инструментов для анализа параметров организма и эмоционального состояния. Xiaomi Watch S1 Pro способны мониторить сердечный ритм, фиксировать уровень кислорода в крови, следить за состоянием сна и стресса. Гаджет поддерживает более 100 спортивных режимов. Также доступно 10 беговых курсов, рассчитанных на достижение разных целей. Наличие встроенного модуля GPS позволит использовать гаджет во время пробежки, не обращаясь к смартфону.

Smart Band 7 Pro — производительный и сверхлегкий фитнес-браслет. Среди основных отличий: увеличенный экран и наличие GPS-модуля. Smart Band 7 Pro получил прямоугольную форму дисплея с большим запасом яркости и широким углом обзора. Гаджет оснащен 1,64-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 280x456 пикселей. Устройство умеет работать в режиме постоянно включенного экрана. Фитнес-браслет может стать незаменимым помощником для всех, кто предпочитает активный образ жизни. Он поддерживает 117 спортивных режимов, включая плавание. Наличие встроенного модуля GPS позволит использовать гаджет во время пробежки, не обращаясь к смартфону.

Перечень гаджетов Xiaomi с ценами представлен по ссылке.