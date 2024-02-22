Honor показала ИИ-технологию управления машиной при помощи глаз

Honor разработала технологию, которая использует искусственный интеллект для отслеживания движений глаз пользователя и позволяет управлять машиной при помощи смартфона. 

В видео можно увидеть, что при взгляде на HONOR Magic6 Pro активируются четыре действия, позволяющие автомобилю включать и выключать двигатель, двигаться вперед и назад. После того, как будете смотреть на определенную кнопку в течение 2-3 секунд, соответствующее действие будет активировано и отразится на движении автомобиля.

 

 

Дополнительная информации будет представлена на презентации HONOR MWC, которая состоится 25 февраля в 15:30. Также 26 февраля в 19:00 на MWC 2024 состоится дискуссионная панель по искусственному интеллекту, которую HONOR проведет совместно с партнерами отрасли.

 

 

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Опубликовал: KVbot,

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