VK применит генеративный ИИ в своих сервисах

Бета-версии новых функций с генеративной нейросетевой моделью расширили возможности сервисов VK. Их основные задачи – помочь пользователю с рутиной, генерировать креативные идеи, а также облегчить работу с большими письмами.

Что изменилось в продуктах VK:

В Почте Mail.ru нейросеть составит краткий пересказ входящего письма и выделит главные мысли — это сэкономит время на прочтении длинных сообщений. Новая технология обрабатывает большие письма и выдает их краткое описание с главными мыслями.

В Облаке Mail.ru и Заметках Mail.ru искусственный интеллект поможет создать текст на любую заданную тему, сгенерировать идеи и написать пост для социальных сетей.

Календарь поможет придумать креативное поздравление с предстоящим днем рождения коллег или близких. 

 

Попробовать бета-версии новых возможностей можно с любого почтового ящика, после авторизации пользователю поступит письмо с инструкцией.

 

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Опубликовал: KVbot,

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