Microsoft инвестировала $2,1 млрд в ИИ-стартап Mistral AI

Microsoft в своем блоге рассказала о долгосрочном партнерстве с французской компанией Mistral AI. Сумма инвестиций составила $2,1 млрд.

Партнерство с Microsoft дает Mistral AI доступ к передовой инфраструктуре искусственного интеллекта Azure, ускоряет разработку и развертывание моделей больших языков следующего поколения (LLM) и дает Mistral AI возможность раскрыть новые коммерческие возможности и выйти на глобальные рынки.

Представители техгиганта сообщили, что совместно с Mistral AI будут изучать возможность сотрудничества в области обучения моделей для избранных клиентов, включая европейский государственный сектор.

Сегодня Mistral также запустила чат-бота под названием Le Chat. Он доступен на сайте chat.mistral.ai. Компания предупреждает, что пока это бета-версия и что возможны «странности». Доступ к сервису бесплатный, и пользователи могут выбирать между тремя различными моделями — Mistral Small, Mistral Large и прототипом под названием Mistral Next. Стоит также отметить, что Le Chat не может выходить в интернет.