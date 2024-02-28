Apple приостанавливает разработку собственного электромобиля

Apple прекращает работу по созданию автономного электромобиля, объявили руководители на короткой встрече с командой.

По данным Bloomberg, которое первым сообщило об отмене проекта, некоторые сотрудники будут переведены на проекты Apple по генеративному искусственному интеллекту. У остальных будет 90 дней на то, чтобы найти замену на другие должности внутри компании, или их уволят. По данным источника, над проектом автомобиля работало около 1400 сотрудников.

Apple впервые начала работать над своим автомобильным проектом, известным внутри компании как «проект Титан», в 2014 году. В какой-то момент в этой сфере было задействовано около 5000 человек. Но за последнее десятилетие Apple неоднократно меняла направление, колеблясь между акцентом на создание электрического конкурента Tesla и полностью автономного автомобиля, более похожего на то, что создала Waymo.