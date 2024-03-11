18 марта Qualcomm представит новые мобильные процессоры

Qualcomm запланировала мероприятие на 18 марта, на котором увидим анонс новых мобильных процессоров. Американский производитель чипов заявил, что представит «новый флагманский продукт», намекая, что мы увидим Snapdragon 8s Gen 3. Также можно ожидать, что вместе с ним дебютирует Snapdragon 7+ Gen 3.

Слухи о Snapdragon 8s Gen 3 ходят с начала этого года. Вероятно, это 4-нм чип производства TSMC с одним основным процессорным ядром с частотой 2,9 ГГц и графическим процессором Adreno 735 с частотой 900 МГц.

Сейчас мало информации о Snapdragon 7+ Gen 3. Ранее ходили слухи, что OnePlus Ace 3V станет первым телефоном на рынке с этим конкретным чипсетом, но пока об этом нет никаких подробностей.