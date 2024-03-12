В МТС поступили в продажу смарт-часы Xiaomi Watch S3

В сеть салонов и интернет-магазин МТС поступили в продажу смарт-часы Xiaomi Watch S3. Новинка получила передовые функции, включая продвинутые возможности отслеживания спортивной активности. Гаджет станет хорошим выбором для тех, кто ценит свободу в движении. Приобрести умные часы можно в рассрочку от 26,10 рубля в месяц.

Xiaomi Watch S3:

AMOLED-дисплей 1,43 дюйма

Съемный безель

Уникальный циферблат

Более 150 режимов активности

Емкость аккумулятора 486 мАч

Xiaomi Watch S3 — многофункциональные смарт-часы с классическим дизайном, но со своей особенностью. Главной отличительной чертой этой модели является съемный безель, который можно менять, придавая оригинальный вид дисплею. Каждый безель активирует уникальный циферблат.

Новинка оснащена ярким круглым 1,43-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 466х466 точек. Гаджет помещен в устойчивый к повреждениям и ржавчине корпус из алюминиевого сплава. Емкий аккумулятор обеспечивает длительное время автономной работы — до 15 дней. Смарт-часы также поддерживают быструю зарядку: всего 5 минут питания от сети достаточно для двух полных дней работы.

Тем, кто следит за своим здоровьем, Xiaomi Watch S3 предлагает более 150 спортивных режимов и расширенные возможности мониторинга организма, в том числе отслеживание сердечного ритма. А датчики движения позволяют пользователям с помощью часов на запястье жестами управлять смартфоном: например, отклонять и принимать вызовы или фотографировать. Часы работают на базе новой фирменной операционной системы HyperOS, которая создана для объединения устройств Xiaomi в единую экосистему.

Стоимость Xiaomi Watch S3 составит от 26,1 рубля в месяц при покупке в рассрочку. Единым платежом новинку можно оформить за 599 рублей.