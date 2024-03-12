Xiaomi начнёт поставки своего первого электромобиля в конце марта

Следующая фаза анонса электромобиля SU7 намечена на 28 марта, когда компания назовёт цену и начнёт принимать заказы. Причём поставки первых экземпляров нового для Xiaomi типа продукции тоже состоятся в марте.

Данное заявление компании вызвало значительный рост курса акций Xiaomi на 9,9 %. Первый электромобиль марки был представлен ещё в декабре прошлого года. В январе и феврале объёмы продаж электромобилей в Китае выросли на 18%, лишь слегка уступив по темпам роста всему 2023 году с его 21%, пишет Reuters.

Основатель Xiaomi Лэй Цзюнь дал понять, что компания стремится войти в число пяти крупнейших производителей электромобилей в мире, и от намерений выпускать подобную продукцию ни за что не откажется. Выпуском дебютной модели SU7 будет заниматься подрядчик BAIC на предприятии в Пекине, которое рассчитано на ежегодное производство 200 000 электромобилей.