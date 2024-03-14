Евросоюз принял первый в мире «Закон об ИИ»

Законодатели Европейского Союза официально утвердили закон в области искусственного интеллекта, что дает ЕС возможность запретить определенные виды использования технологий. Большинством голосов (523 члена Европейского парламента) проголосовали за официальное принятие «Закона об искусственном интеллекте» и теперь будут работать над его соблюдением и реализацией.

«Закон об искусственном интеллекте» вызвал горячие споры с тех пор, как он был впервые предложен в 2021 году, при этом некоторые из его самых строгих правил, таких как предлагаемый полный запрет на биометрические системы для массового общественного наблюдения, были смягчены в последнюю минуту. Хотя заявление, сделанное в среду, означает, что закон почти преодолел последнее препятствие, для обеспечения соблюдения некоторых правил все равно потребуются годы.

Юридический текст текста все еще ожидает окончательного утверждения через голосование на пленарном заседании 10-11 апреля. При этом «Закон об искусственном интеллекте» официально вступит в силу через 20 дней после его публикации. Ожидается, что это произойдет в мае или июне этого года.

Затем положения закона вступят в силу поэтапно: у стран будет шесть месяцев на запрет определенных систем ИИ, 12 месяцев на обеспечение соблюдения правил в отношении «систем ИИ общего назначения», таких как чат-боты, и до 36 месяцев для систем ИИ, которые закон обозначил как «высокоуровневые риски».