Nvidia представила базовую ИИ-модель для создания человекоподобных роботов

На конференции GTC компания Nvidia представила проект GR00T — базовую модель на основе ИИ для создания человекоподобных роботов. Она даст возможность использовать для обучения роботов текстовые данные, речь, видео, а также живые демонстрации, т.е. роботы смогут обучаться, наблюдая за действиями человека.

Созданные на базе модели GR00T роботы смогут понимать естественный язык и повторять движения человека, обучаясь таким образом координации, ловкости и другим навыкам. «Создание базовых моделей для человекоподобных роботов общего назначения — одна из самых интересных задач, решаемых сегодня в сфере ИИ. Ведущие робототехники по всему миру объединяются, чтобы совершить гигантский скачок на пути к ИИ-робототехнике общего назначения», — заявил гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг.

Разработка модели GR00T осуществлялась с помощью инструментов платформы Nvidia Isaac Robotic Platform, которая вскоре получит крупное обновление. Чтобы помочь предприятиям добиться успеха при использовании GR00T, Nvidia анонсировала специальный ИИ-процессор Jetson Thor, предназначенный для использования в человекоподобных роботах. Он включает в себя GPU нового поколения на базе архитектуры Blackwell, обеспечивающий производительность на уровне 800 терафлопс для обеспечения работы мультимодальных генеративных моделей, таких как GR00T. По словам разработчиков, этот чип обеспечит робота достаточным объёмом вычислительных мощностей для обучения и взаимодействия с человеком, а также другими машинами.

Nvidia планирует создать комплексную платформу искусственного интеллекта для ведущих компаний-производителей человекоподобных роботов, таких как 1X Technologies, Agility Robotics, Apptronic, Boston Dynamics и др. Что касается обновлений платформы Isaac Robotic Platform, то они станут доступны в следующем квартале. С помощью платформы можно будет создавать базовые модели для обучения роботов, предназначенных для использования в любой среде.