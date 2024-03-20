Резидент «Сколково» запустил сервис для работы с несколькими нейросетями одновременно

Компания «ЙОСЯ», резидент «Сколково», разработала сервис для работы с искусственным интеллектом «Upgr[ai]de». Проект совместил в себе сильные стороны от нескольких больших языковых моделей (LLM).

За время резидентства в «Сколково» команде удалось развить компетенции, которые были применены в создании нового сервиса. Разработка дает доступ к четырем ИИ-моделям одновременно. Пользователю становится проще находить информацию, проводить анализ данных, писать тексты и работать с изображениями.

«Большие языковые модели привлекают все большее внимание со стороны бизнеса и пользователей из-за их генеративных способностей на базе нейросетевой модели, предварительно обученной на большом количестве параметров и данных. Использование LLM позволяет повысить эффективность выполнения различных прикладных задач, а сервис как услуга (SaaS) или модель как услуга (MaS) является новаторской парадигмой, которая в корне меняет использование ИИ-моделей. Модель как сервис позволяет разработчикам использовать предварительно обученные модели ИИ без необходимости наличия обширной инфраструктуры или опыта в обучении моделей», — прокомментировал Юрий Миронов, старший проектный менеджер кластера передовых производственных технологий Фонда «Сколково».

У сервиса есть потенциал стать не просто инструментом, а полноценным рабочим партнером по проекту. Для помощи пользователю в работе доступна библиотека из 9 тыс. промтов с готовыми решения по различным тематикам, таким как управление бизнесом, маркетинг, управление социальными сетями, повышение личной продуктивности и другим аспектам промт-инжиниринга. Модели умеют обрабатывать документы более в чем 10 форматах, предоставляя релевантные ответы.

Также в «Upgr[ai]de» доступна персонализация рабочего пространства, которая позволяет структурировать запросы по темам в папки для удобства работы с моделями. Папки для чатов обеспечивают систематизацию проектов, а в ответы на запросы можно вносить необходимые правки и дополнения. Пользователь также может выбирать нужный язык, тон и стиль для текста.