Nissan планирует выпустить 16 новых электромобилей к 2026 году

Компания Nissan изложила новый план по электрификации 16 из 30 выпускаемых ею автомобилей к 2026 году, а остальные будут работать на ДВС. Для тех, кто живет в Северной Америке, компания заявила, что планирует выпустить семь новых автомобилей в США и Канаде, хотя неясно, сколько из них будут типами EV.

Nissan говорит, что в США появятся «e-POWER и подключаемые гибридные модели» — каждая из них использует для питания смесь электричества и топлива. На данный момент единственными полностью электрическими автомобилями Nissan являются внедорожник Ariya и, возможно, находящийся под угрозой исчезновения Leaf.

В 2021 году компания Nissan заявила, что к 2030 году она выпустит 23 электрифицированных автомобиля, и 15 из них будут полностью электрическими, а не гибридными.