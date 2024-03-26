Zoom анонсировал новые ИИ-функции

Zoom представил новые ИИ-функции. AI Companion (ранее Zoom IQ) расширяет возможности, помогая работать более продуктивно, общаться и сотрудничать с товарищами по команде, а также совершенствовать свои навыки.

AI Companion может самостоятельно подводить итоги совещаний и определять приоритетность задач. Функциональность может использоваться с помощью голосовых запросов. В основе Workplace — новая открытая платформа для объединения Zoom с ИИ-моделями. В ней реализованы технологии, направленные на повышение производительности и оптимизации рабочего процесса.

Функция Ask AI Companion позволяет взаимодействовать с ИИ-помощником во всех приложениях Zoom. Ассистент может собирать информацию, составлять резюме, готовиться к совещаниям и получать данные из интегрированных сторонних инструментов. Помимо подведения итогов встреч, ИИ будет выводить на экран связанные с обсуждением электронные письма, чаты и документы.

Zoom Phone также получил поддержку нейросетей. Он может определять приоритетность срочных голосовых сообщений и извлекать ключевые задачи из расшифровки голосовой почты. По итогам совещания ИИ предложит время встречи на основе обсуждений в чате.