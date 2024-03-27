Обанкротившаяся криптобиржа FTX продает акции ИИ-стартапа Anthropic на $884 млн

Обанкротившаяся криптовалютная биржа FTX заключила сделку с консорциумом покупателей о продаже большей части своей доли в стартапе искусственного интеллекта Anthropic за 884 миллиона долларов, согласно иску, поданному поздно вечером в пятницу в суд штата Делавэр.

В документе указан состав покупателей, причем наибольшая доля принадлежит ATIC Third International Investment Co., предприятию, связанному с Mubadala, суверенным фондом благосостояния в Объединенных Арабских Эмиратах. Эта группа покупает акции Anthropic на сумму почти 500 миллионов долларов.

Вторым по величине покупателем в сделке Anthropic является Jane Street, фирма, занимающаяся торговлей, в которой работал основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид, прежде чем решил заняться самостоятельной деятельностью. Кэролайн Эллисон, бывший генеральный директор дочернего хедж-фонда FTX Alameda Research, также ранее работала в Jane Street. Фирма покупает акции на сумму почти 100 миллионов долларов.

Сделки еще не окончательны и должны быть одобрены судьей Джоном Дорси, который курирует дело о банкротстве FTX в Делавэре.