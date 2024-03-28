Amazon инвестирует $2,75 млрд в ИИ-стартап Anthropic

Компания Amazon.com сообщила что инвестирует 2,75 миллиарда долларов в Anthropic, завершая сделку, заключенную в прошлом году, по поддержке стартапа в области искусственного интеллекта и расширению партнерства между компаниями.

Благодаря этому вливанию общий объем инвестиций Amazon в Anthropic, разработчика инструментов искусственного интеллекта, способных генерировать текст и анализ, достигнет 4 млрд долларов.

В рамках соглашения Anthropic согласилась использовать центры обработки данных Amazon Web Services для обеспечения некоторых своих операций, а также использовать компьютерные чипы Amazon, изготовленные по индивидуальному заказу. Anthropic, базирующаяся в Сан-Франциско, также взяла на себя обязательство использовать чипы от Google.

Anthropic связана с несколькими крупными технологическими компаниями, включая Google, которая в мае прошлого года присоединилась к раунду финансирования на сумму 450 миллионов долларов под руководством Spark Capital. Google и Amazon Web Services являются партнерами Anthropic по облачным вычислениям.

Anthropic была основана в 2021 году бывшими сотрудниками OpenAI. С тех пор компания стала одним из самых грозных конкурентов OpenAI, собрав миллиарды долларов финансирования. Большинство его клиентов — компании, начиная от поисковой системы DuckDuckGo и заканчивая издателем путеводителей Lonely Planet. Компания, предлагающая чат-бота, уделяет особое внимание безопасной и ответственной разработке искусственного интеллекта.