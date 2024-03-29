Яндекс представил третье поколение больших языковых моделей YandexGPT

Яндекс анонсировал линейку нейросетей YandexGPT 3. Первая языковая модель линейки — YandexGPT 3 Pro — уже доступна на сайте Yandex Cloud.

Она лучше работает со сложными запросами и точнее следует заданному формату ответов, благодаря чему будет особенно полезна при решении реальных задач компаний и в IT-продуктах. Кроме того, бизнес-пользователи смогут дообучить новую нейросеть самостоятельно. В ближайшее время нейросети третьего поколения YandexGPT появятся и в сервисах Яндекса для широкой аудитории.

YandexGPT 3 Pro можно встроить в продукты бизнеса через API. Перед этим качество работы нейросети можно оценить в деморежиме. Новым зарегистрированным пользователям доступно 100 бесплатных запросов в час.

YandexGPT 3 Pro эффективнее решает сложные задачи и лучше понимает контекст беседы по сравнению с YandexGPT 2. Языковая модель хорошо обрабатывает инструкции с несколькими условиями, а ещё — корректнее работает с фактами, даёт более точные и полные ответы и допускает меньше стилистических ошибок. При этом YandexGPT 3 Pro может обрабатывать существенно больше запросов за единицу времени, чем языковые модели прошлого поколения YandexGPT.

Новая нейросеть особенно хорошо проявляет себя в таких сферах, как клиентская поддержка, онлайн-продажи, цифровые коммуникации, маркетинг, реклама и управление персоналом. Также языковая модель лучше работает с документами: например, составляет договоры, счета, нормативную документацию, должностные инструкции и не только. Задачи, связанные именно с перечисленными отраслями, составили значительную часть набора данных для обучения YandexGPT 3.

Стоимость использования нейросети снизилась почти в два раза. Заказчики смогут самостоятельно дообучить YandexGPT 3 Pro в сервисе ML-разработки Yandex DataSphere для того, чтобы она ещё лучше соответствовала потребностям конкретного бизнеса. Чтобы запустить процесс дообучения, нужно загрузить в DataSphere файл с примерами запросов и эталонными ответами на них. Такая нейросеть будет доступна только дообучившей её компании.

Для проверки того, насколько хорошо ответы первой нейросети из линейки YandexGPT 3 соответствуют заданному в запросе формату, разработчики создали русскоязычный тест на базе бенчмарка IFEval. При этом они значительно расширили список решаемых задач и усложнили их.

В сравнении с YandexGPT 2 качество ответов YandexGPT 3 улучшилось на 10 процентных пунктов, а их консистентность увеличилась в два раза. Это значит, что нейросеть научилась лучше понимать, какими именно должны быть ответы на одинаковые по сути, но сформулированные по-разному запросы.

Кроме того, новая языковая модель значительно реже ошибается. По сравнению с YandexGPT 2 количество фактических ошибок сократилось с 16,4% до 13,5%, а доля неподтверждённой информации в ответах снизилась с 6,4% до 5%. Количество ситуаций, когда модель не дает ответ на вопрос пользователя, уменьшилось в 5 раз. Все эти проверки проводились с помощью специального набора особенно сложных запросов, применимых в реальном бизнесе.