x.AI анонсировал Grok-1.5 — обновленного чат-бота с ИИ

x.AI, стартап Илона Маска в сфере искусственного интеллекта, представил свою новейшую модель генеративного искусственного интеллекта — Grok-1.5. Grok-1.5, который станет основой чат-бота Grok социальной сети X в недалеком будущем («в ближайшие дни», — пишет x.AI в своем блоге), представляет собой улучшенное обновление.

По словам x.AI, Grok-1.5 выигрывает из-за «улучшенного мышления», особенно когда речь идет о математических задачах. Модель более чем вдвое превосходит Grok-1 по популярному математическому тесту MATH и на десять процентных пунктов лучше по тесту HumanEval.

Одним из улучшений, которое должно привести к заметным преимуществам, является объем контекста, который Grok-1.5 может воспринимать по сравнению с Grok-1. «Grok-1.5 может использовать информацию из более длинных документов», — пишет x.AI в сообщении в блоге.