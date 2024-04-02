Создан язык программирования для ИИ, который значительно быстрее Python

Компания Modular выложила в открытый доступ основные компоненты Mojo, языка программирования, предназначенного для написания программ для искусственного интеллекта.

Компоненты Mojo составляют так называемую стандартную библиотеку языка. Это часть языка программирования, которая включает в себя основные элементы синтаксиса и другие важные функции. Стандартная библиотека Mojo включает в себя функции для таких задач, как оптимизация гиперпараметров ИИ - параметров, которые определяют, как нейронная сеть обрабатывает данные, пишет Cnews.

Язык Mojo позиционируется как более продвинутая альтернатива Python, с которым практически полностью совместим. При этом Mojo демонстрирует гораздо более высокую производительность, аналогичную C и C++. Утверждается, что программа, написанная на Mojo, может работать до 68 тыс. раз быстрее, чем если бы она была реализована с использованием Python. В результате, значительно повышается эффективность приложений основанных на ИИ.

Modular использует Mojo для работы коммерческой платформы MAX на основе ИИ, которую она представила в конце 2023 г. Платформа включает в себя инструменты, облегчающие выполнение таких задач, как запуск приложений ИИ в средах Kubernetes. В начале апреля 2024 г. компания сообщила, что планирует сделать некоторые компоненты MAX доступными под лицензией с открытым исходным кодом. В связи с этим Modular представила новую версию платформы с несколькими дополнительными функциями. По словам представителей Modular, одно из усовершенствований облегчит смешивание кода на Mojo и Python в одном проекте ИИ. Кроме того, компания добавила улучшения производительности, призванные ускорить вычисление ИИ.

Компания Modular получила финансирование в размере $130 млн от фонда GV Alphabet и других инвесторов. Фирма анонсировала Mojo в мае 2023 г., а в августе того же года сделала этот язык программирования общедоступным. К апрелю 2024 г. пользовательская база Mojo насчитывает более 180 тыс. разработчиков и 55 тыс. организаций по всему миру.