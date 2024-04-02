Яндекс 360 внедрил генеративные нейросети в почтовый сервис

Теперь разбор входящих писем в Яндекс 360 будет происходить автоматически благодаря генеративным технологиям, сообщает компания в своем блоге.

Нейрофильтр с YandexGPT составляет дайджест самых важных писем за последние 7 дней. Письма, на которые стоит обратить внимание, теперь на виду — в отдельном блоке над основной перепиской. Можно ознакомиться с кратким содержанием сообщений и, если нужно, тут же написать ответ.

За отбор писем для дайджеста отвечает нейросетевая технология Спамооборона.

За суммаризацию — извлечение из писем краткой сути — нейросеть YandexGPT.

Нейросеть обучается на обезличенных данных о том, как люди взаимодействуют с письмами: какие из них открывают, какие помечают как важные, какие удаляют. Пользователь может оценить качество подборки и качество пересказа.

Содержимое дайджеста обновляется практически в режиме реального времени — туда попадают все новые важные письма. Если какое-то из писем больше не актуально, достаточно пометить его прочитанным, и оно пропадёт из дайджеста.

Нейрофильтр доступен всем подписчикам Яндекс 360 Премиум. Включить или отключить дайджест можно в настройках Почты.