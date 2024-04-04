Браузер Brave запускает AI-помощника на iPhone и iPad

Компания Brave объявила, что представляет своего искусственного помощника по имени Лео для пользователей iPhone и iPad. Помощник с ИИ позволит людям задавать вопросы, создавать контент и многое другое. Внедрение на iOS следует за запуском AI-помощника на Android и настольных компьютерах.

Запуск Leo на iOS обеспечивает возможность преобразования голоса в текст, которая недоступна в версии AI Assistant для Android. Благодаря этой функции пользователи могут произносить слова и преобразовывать их в текст, избавляясь от необходимости вводить запросы или вопросы. Разработчики Brave говорит, что эта дополнительная возможность упрощает взаимодействие с ИИ.

Лео также может отвечать на вопросы о читаемом контенте, создавать подробные письменные отчеты, переводить или переписывать страницы, создавать транскрипции видео- или аудиоконтента и писать код. Предоставляя доступ к встроенному помощнику искусственного интеллекта, Brave надеется, что пользователи не будут обращаться к ChatGPT или другим подобным сервисам.