X делает чат-бота Grok доступным для премиум-подписчиков

Социальная сеть X стала предоставлять доступ к чат-боту Grok от xAI подписчикам уровня Premium. На странице поддержки компания сообщила, что только пользователи подписки могут взаимодействовать с чат-ботом в некоторых регионах.

В прошлом году, после того как компания Маска xAI анонсировала Grok, она сделала чат-бота доступным для пользователей Premium+ — людей, которые платят 16 долларов в месяц или 168 долларов в год за подписку.

Благодаря последнему обновлению пользователи, которые платят 8 долларов в месяц, могут получить доступ к чат-боту. Пользователи могут общаться с чат-ботом в «Обычном режиме» или «Веселом режиме».

 

 

 

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Опубликовал: KVbot,

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