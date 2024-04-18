Brave будет использовать ИИ для ответов на вопросы

Поисковая система Brave, ориентированная на конфиденциальность, объявила, что обновляет свою систему ответов — теперь она будет на основе искусственного интеллекта. Новая функция доступна пользователям по всему миру.

Новая функция называется «Ответить с помощью ИИ». Компания заявила, что ее новый поиск на основе искусственного интеллекта является большим обновлением этой системы.

Запросы будут автоматически полагаться на ИИ для представления информации. «Пользователю нужно только ввести запрос, как он привык делать это в обычной поисковой системе», — сообщил руководитель отдела компании Жозеп Пужоль.