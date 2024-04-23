Meta Platforms открывает ОС Meta Quest сторонним производителям

Компания Meta Platforms открывает свою операционную систему для гарнитуры Meta Quest для других производителей оборудования, что является частью усилий по укреплению своего положения в отраслях дополненной и виртуальной реальности.

Этот шаг означает, что другие технологические компании смогут создавать свои собственные гарнитуры с использованием операционной системы Meta. Об этом написал в понедельник генеральный директор Марк Цукерберг. Meta объявила о нескольких избранных партнерах, включая Microsoft и Lenovo.

Цукерберг давно стремился к тому, чтобы Meta создавала собственные устройства и операционную систему, чтобы уменьшить зависимость компании от конкурентов.