Tesla в течение квартала инвестировала в ИИ-инфраструктуру около $1 млрд

Затраты Tesla на инфраструктуру искусственного интеллекта в первом квартале составили $1 млрд, говорится в последнем финансовом отчете компании.

В ходе разговора, во время которого компания по производству электромобилей сообщила о падении прибыли и отрицательном денежном потоке, Tesla указала на свои инвестиции в искусственный интеллект как на возможность для будущего роста.

«Последние несколько месяцев мы активно работали над расширением базовой инфраструктуры искусственного интеллекта Tesla», — заявил генеральный директор Илон Маск. «Мы установили и ввели в эксплуатацию 35 000 компьютеров. Мы ожидаем, что к концу этого года их будет около 85 000 или около того».

В той же презентации говорилось, что Tesla увеличила вычислительную мощность обучения ИИ более чем на 130 процентов в первом квартале.

Ранее в этом месяце компания объявила, что планирует уволить около 14 000 человек.