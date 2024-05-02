В соцсети LinkedIn появились игры

Игры стали доступны пользователям мобильного приложения LinkedIn и веб-версии соцсети. Речь идёт о головоломках Pinpoint, Queens и Crossclimb, в каждую из которых можно сыграть один раз в день.

После завершения игровой сессии открывается доступ к личным рекордам, различным спискам лидеров, а также информации об игровой активности друзей. Начать взаимодействия с играми можно в разделе «Новости LinkedIn» и «Моя сеть» в веб-версии платформы или на вкладке «Моя сеть» в мобильном приложении соцсети.

Что касается самих игр, то они не отнимут много времени. Pinpoint представляет собой игру на ассоциации. Пользователю будут демонстрироваться пять слов и нужно отгадать, к какой категории они относятся. Слава будут открываться друг за другом по таймеру, а пользователь должен отгадать категорию, открыв как можно меньше слов. В Crossclimb нужно отгадывать слова по предложенному описанию и расставлять их в определённом порядке. Когда это задание будут выполнены, откроются два заблокированных слова, отгадав которые пользователь завершит игру. Queens в некотором роде напоминает судоку. Цель игры в том, чтобы расставить по клеткам изображения корон так, чтобы во всех цветовых зонах, вертикальных и горизонтальных линиях было по одной короне.