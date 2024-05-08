OpenAI превратит ChatGPT в ИИ-поисковик

Компания OpenAI ведёт разработку функции интернет-поиска для своего чат-бота ChatGPT. Алгоритм сможет находить интересующую пользователей информацию, а также предоставлять ссылки на источники. Об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на собственный осведомлённый источник.

В сообщении сказано, что ChatGPT сможет включать в ответы на пользовательские запросы информацию из интернета вместе с ссылками на источники и публикации в блогах. По данным издания, одна из версий продукта также сможет выдавать вместе с текстовым ответом релевантные изображения в случаях, когда это будет актуально. К примеру, если пользователь поинтересуется, как заменить дверную ручку, то ответ может содержать изображение, иллюстрирующее процесс решения данной задачи.

СМИ писали о намерении OpenAI выпустить некий поисковый продукт ещё в феврале этого года, но подробности о том, как он будет функционировать, до сих пор оставались загадкой. Официальные представители OpenAI отказались от комментариев по данному вопросу.

OpenAI стремится расширить возможности собственного ИИ-бота, поскольку конкуренция в этом сегменте становится всё более ожесточённой. Стартап Perplexity уже успел завоевать популярность благодаря собственной поисковой системе на базе искусственного интеллекта, которая делает упор на точность ответов и цитируемость. Гигант интернет-поиска Google также стремится переосмыслить свой поисковик, добавляя в него ИИ-функции. Ожидается, что компания расскажет о своих планах и дальнейшем будущем алгоритмов Gemini на ежегодной конференции I/O, которая пройдёт на следующей неделе.