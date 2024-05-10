«Яндекс» представил «Алису» нового поколения в Беларуси

«Яндекс» представил «Алису» нового поколения, которая работает на основе нейросети YandexGPT. «Алиса» научилась объяснять сложные понятия и явления, предлагать идеи и удерживать контекст беседы. Она доступна пользователям на всех основных устройствах и платформах в Беларуси.

До сих пор «Алиса» отвечала примерно на 60% вопросов, а в остальных случаях предлагала поискать ответ в интернете или прислать результаты поиска. Благодаря нейросети YandexGPT сейчас голосовой помощник отвечает на 95% вопросов и может назвать источник информации, если нашла её на сайте.

Для работы с текстами появился отдельный Чат с «Алисой» — в нём удобно сочинять тезисы, слоганы и другие тексты. Чат синхронизируется между устройствами: если начать диалог на компьютере, легко продолжить на смартфоне. Можно также вести несколько чатов с «Алисой» одновременно: например, в одном писать с ней текст, а в другом — задавать вопросы. Контекст и история общения хранятся в каждом чате в течение 14 дней.