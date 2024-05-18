​​Число зарядных станций для электротранспорта в Беларуси превысило 1 тыс.

На сегодняшний день в стране около 1,2 тыс. зарядных станций для электротранспорта, рассказал Министр энергетики. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Министерства энергетики Республики Беларусь.

Объем потребления ими электроэнергии за первый квартал 2024 года вырос почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 7,5 млн. кВтч.

Министр отметил, что на дорогах страны существенно увеличилось количество электромобилей. Растет и число электробусов в городских автопарках общественного транспорта. На современные электробусы уже перешли Жодино и Шклов. Следующий аналогичный проект планируется к реализации в Новополоцке.