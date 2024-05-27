Уходит эпоха: мессенджер ICQ прекратит свое существование

Компания VK сообщила, что 26 июня мессенджер ICQ приостановит свою работу. В качестве альтернативы пользователям предлагается перейти на коммуникационные сервисы "VK Мессенджер" и VK WorkSpace.

В пресс-релизе напрямую не указано, какой характер — временный или постоянный — носит приостановка работы, но по некоторым данным речь идет о полном закрытии платформы. Сотрудники ICQ будут переведены в подразделения, занимающиеся "VK Мессенджер" (для пользователей) и VK WorkSpace (для бизнеса).

Мессенджер ICQ был создан в 1996 году в Израиле четырьмя студентами и стал одним из первых сервисов мгновенных сообщений в интернете. ICQ быстро набрал популярность и через несколько лет имел миллионы пользователей по всему миру, в т.ч. на постсоветском пространстве. В 1998 году ICQ был приобретен американской компанией America Online за $287 млн. Однако впоследствии популярность ICQ начала падать из-за появления конкурентов, в первую очередь MSN Messenger и Skype. В 2010 году America Online продала ICQ российской компании DST за $187.5 млн, которая, в свою очередь, позднее вошла в состав Mail.ru Group (ныне — VK).