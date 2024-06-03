Ученые из Беларуси и России создали нейросеть, выявляющую онкозаболевания

Специалисты из Беларуси и России занимаются обучением нейросети, которая выявляет онкологические заболевания, сообщает ТАСС.

Проект в первую очередь нацелен на выявление рака шейки матки. К разработке привлекли ученых Псковского государственного университета и Витебского государственного университета. По словам проректора ПСКОГУ Тараса Антала, ученые взялись за обучение нейросети, так как рак шейки матки распространен на территории региона.

Сейчас обучение нейросети находится на завершающем этапе. Планируется, что нейросеть будет использоваться в онкоцентре Псковской области и медфакультете в Пскове, который сотрудничает с учреждением. Новую систему врачи намерены применять, чтобы повысить точность в процессе постановки диагнозов.

Взаимодействие с белорусскими ученые помогло объединить математическое моделирование и наработки специалистов-медиков. В Витебском государственном университете результаты анализируют профессиональные математики, а в Пскове ученые занимаются первичной обработкой срезов тканей, делают фотографии, обрабатывают информацию и обучают нейронную сеть вместе с врачами определять паталогические изменения. Уже обработано более 100 срезов, будет изучено еще несколько сотен срезов тканей.