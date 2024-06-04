В работе ChatGPT произошёл масштабный сбой. Как отмечают многие пользователи, не работает вход в систему и нет возможности отправить запросы. Причины сбоя на данный момент не установлены.

В некоторых ситуациях интерфейс чат-бота не загружается полностью, а при попытке отправить ему сообщение выводится сообщение об ошибке просроченного входа. Даже после входа чат-бот не загружается, а цикл ошибок повторяется.

По данным сервиса мониторинга DownDetector, проблемы с доступом к ресурсам OpenAI наблюдаются по всему миру. Причины сбоя могут быть связаны с резким ростом трафика или какой-то другой проблемой. Неизвестно также, насколько долго продлится перерыв в работе сервиса.