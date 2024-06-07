Google откажется от права на конфискацию своих смартфонов

Как выяснили дотошные журналисты, до недавнего времени в условиях обслуживания и ремонта техники компании Google было указано, что она может конфисковать поступивший в ремонт смартфон Pixel, если в нем установлены компоненты, не одобренные компанией.

Данное условие действовало с 19 июля 2023 года. Когда о нем стало известно, в адрес Google посыпалось множество критических замечаний. Так, пользователи проводили аналогию с тем, что автопроизводители отбирали бы машины у клиентов во время техобслуживания, если бы находили неоригинальную деталь.

В результате, после широкой огласки, Google изменила свое мнение и пообещала, что будет возвращать устройство покупателю или же выработает иное совместное решение.

Стоит отметить, что Google не одинока в таком отношении к потребителям своей продукции. Напомним, недавно стало известно о похожей позиции компании Samsung касательно независимых ремонтных сервисов.