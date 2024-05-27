Samsung вынуждает сервисы по ремонту изымать комплектующие из телефонов пользователей

Журналисты издания 404 Media выяснили, что компания Samsung заставляет мастерские по ремонту смартфонов передавать ей персональные данные клиентов: имя, адрес, номер телефона, IMEI и серийный номер смартфона, информацию о жалобе клиента, а также данные, связанные с ремонтом устройства.

Но и это еще не все. В контракте сказано, что мастерские обязаны сообщать от том, что в телефоне клиента используются комплектующие, приобретенные на вторичном рынке или в обход официальных каналов, а затем демонтировать их! В договоре прямо указано, что компания Samsung закрепляет за собой право изымать определенные детали смартфонов пользователей при ремонте. Журналисты 404 Media считают, что таким образом Samsung усложняет процесс ремонта своих гаджетов и нарушает законы США.

Впрочем, юрист Некоммерческой организации защиты потребителей США выразил сомнение в том, что независимые ремонтные сервисы действительно снимают со смартфонов потребителей "незаконные" компоненты, т.к. это достаточно большая работа. Однако он уверен, что мастерские все-таки передают в Samsung персональные данные потребителей, потому что компания, как правило, знает, где и когда проводился ремонт, и таким образом отслеживает, какие мастерские не соблюдают ее требования.