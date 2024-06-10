В магазине PlayStation Store появилась рассрочка. Но не для всех

Компания Sony добавила в цифровой магазин PlayStation Store возможность покупать игры в рассрочку. Правда, пока эта функция доступна только в Бразилии.

Один местных игроков решил купить игры Star Wars Jedi: Survivor и Final Fantasy VII Rebirth в PS Store с помощью мобильного приложения PlayStation App и обнаружил, что теперь доступны несколько вариантов оплаты на выбор: сразу или по частям с разбивкой на два, три или четыре месяца.

Судя по всему, совершать такие покупки смогут владельцы и PS5, и PS4, а рассрочка будет распространяться не только на игры, но и на дополнительные материалы к ним.

На текущий момент неизвестно, появится ли новая возможность в других регионах. Sony не выпускала официальный анонс, так что, скорее всего, пока идет тестирование функции для получения обратной связи.