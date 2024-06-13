Представлен ИИ-генератор изображений Stable Diffusion Medium

Stability AI анонсировала модель искусственного интеллекта Stable Diffusion Medium, которую можно использовать для генерации изображений по текстовому описанию. Напомним, что старшая версия Stable Diffusion 3 была представлена несколько месяцев назад.

Stable Diffusion Medium задумана как модель меньшего размера, но, несмотря на это, она может работать на потребительских видеокартах. Использовать ИИ-модель на данный момент можно через API на сервере Stable Artisan через Discord.

С выходом новой нейросети представленная ранее большая модель переименовывается в Stable Diffusion 3 (SD3) Large — она имеет 8 млрд параметров, тогда как у новой SD3 Medium только 2 млрд параметров, зато она может работать на домашних видеокартах, выдвигая системное требование в 5 Гбайт видеопамяти.