Luma AI выпустила нейросеть для генерации видео Dream Machine

Luma выпустила Dream Machine, модель искусственного интеллекта, предназначенную для создания высококачественных и реалистичных видеороликов при помощи текстовых инструкций и изображений.
Созданная на основе масштабируемой, эффективной и мультимодальной архитектуры-трансформера, Dream Machine обучалась непосредственно на видео, что позволяет ей генерировать физически точные, последовательные и насыщенные действиями сцены. Нейросеть доступна каждому бесплатно.
Luma стремится постоянно повышать свою эффективность, гарантируя, что пользователи не столкнутся с ограничениями.
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