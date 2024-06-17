Мингорисполком проведет конкурсный отбор инновационных проектов

Мингорисполком объявил о приеме заявок от субъектов хозяйствования города для участия в очередном конкурсном отборе инновационных проектов (работ, мероприятий) для финансирования за счет средств инновационного фонда Мингорисполкома в 2025 году. Информация размещена на сайте Мингорисполкома, пишет БЕЛТА.

Заявки принимаются с 17 июня по 18 июля включительно по адресу: Минск, пр. Независимости, 8. Конкурс проводится в несколько этапов. Его организатором выступает комитет экономики Мингорисполкома. Порядок и условия проведения конкурсного отбора размещены на бизнес-портале Минска.

Инновационный фонд Мингорисполкома является важным элементом системы управления инновационным развитием столицы. Его средства в первую очередь направляются в наукоемкие инновационные проекты, соответствующие V и VI технологическим укладам. Результатом является существенное повышение научно-технического уровня производства, создание принципиально новых технологий и видов продукции, высокопроизводительных рабочих мест.