ПВТ активизирует взаимодействие с университетами по развитию стартап-экосистемы

19 июня 2024 года состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Секретариатом Наблюдательного совета Парка высоких технологий и двумя крупнейшими вузами Гомельской области - Гомельским государственным университетом имени Ф.Скорины и Гомельским государственным техническим университетом им. П.О.Сухого.

Соглашения предусматривают организацию взаимодействия между Парком высоких технологий и университетами в сфере развития инновационного предпринимательства и работы стартап-центров при учреждениях высшего образования.

Аналогичные соглашения подписаны на текущей неделе с Витебским государственным технологическим университетом и Полоцким государственным университетом им. Евфросинии Полоцкой.

В ходе встреч с руководителями вузов в Гомеле, Витебске и Новополоцке был обсужден широкий круг вопросов развития технологического предпринимательства, включая функционирование стартап-центров в учреждениях высшего образования и обмен опытом в этой сфере.

«Во взаимодействии с вузами мы ведем активную работу по формированию под эгидой Парка высоких технологий эффективной стартап-экосистемы, которая окажет поддержку молодым талантам в формировании проектов начальных стадий и их дальнейшей реализации в Республике Беларусь. В ближайшее время мы планируем наладить сотрудничество в этой сфере с ключевыми университетами из всех регионов нашей страны» - отметил заместитель начальника Секретариата Наблюдательного совета Парка высоких технологий Кирилл Залесский.