SpaceX начала продавать компактные антенны Starlink Mini

Компания SpaceX начала рассылать отдельным клиентам предложения приобрести новую компактную спутниковую антенну Starlink Mini по цене 599 долларов.

Starlink Mini значительно меньше по размерам, чем стандартная антенна Starlink, и может легко поместиться в рюкзаке. Она оснащена встроенным Wi-Fi роутером и разъемом для подключения к электрической сети. Также Mini поддерживает питание от внешнего зарядного устройства или пауэрбанка через USB-C, если мощность источника питания составляет минимум 100 Вт, сообщает PCMag.

Starlink Mini не только меньше по размерам, но и предлагает более скромную скорость передачи данных — чуть более 100 Мбит/с (по сравнению со скоростью до 200 Мбит/с у стандартной модели). Пользователям вместе со Starlink Mini предлагается эксклюзивная услуга национального роуминга Mini Roam за $30 в месяц в дополнение к уже существующему тарифному плану, но при этом объём трафика в роуминге ограничивается 50 Гбайт в месяц. Каждый последующий гигабайт будет стоить 1 доллар.

Это означает, что американский клиент Starlink, пользующийся стандартным тарифным планом, будет тратить 150 долларов в месяц, но сможет пользоваться спутниковым интернетом не только дома, но и брать Mini-антенну с собой куда угодно. Правда, пользователям запрещено использовать мини-тарелку в движении или приостанавливать ежемесячную услугу роуминга. Что интересно, на данный момент отдельного тарифного плана Mini Roam не существует.

Пока что заказать эту компактную антенну могут только жители США, получившие специальное приглашение от SpaceX. При этом компания позиционирует текущую высокую цену в 599 долларов как временную меру из-за ограничения производственных мощностей.