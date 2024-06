Первая международная выставка автомобилей в «Великом Камне»

22 июня 2024 года в индустриальном парке “Великий камень” состоялась торжественная церемония открытия Первой международной выставки автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Парка.

Среди почетных гостей присутствовали заместитель главы администрации индустриального парка Петр Николаевич Якимов, генеральный директор СЗАО “Компания по развитию индустриального парка” Ли Чжунхань, генеральный директор ЗАО Чайна Мерчантс СиЭйчЭн-БиЭлАр Коммерческая и Логистическая компания Чжан Шулян. Также на мероприятии присутствовали представители Государственного таможенного комитета, компании Tianjin Port (Group) Co., Ltd. и Tianjin Haitian Bonded Logistics Co., Ltd.

Мероприятие стало важной площадкой для обмена опытом и сотрудничества в автомобильной отрасли. На выставке были представлены ведущие автомобильные бренды и модели таких компании, как «Мультимоторс», «ИВИ-Панда», ООО «Топ ЕВ», China Carlink и ООО «ФелОкт-сервис».